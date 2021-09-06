Авторынок России недочипировали: почему растут цены на машины в Татарстане

Дефицит новых легковых автомобилей в России вызвал сбой в поставках зарубежных комплектующих. На сколько в результате подорожали легковые машины в Татарстане и как справляется с аналогичной ситуацией автогигант республики – «КАМАЗ», выяснил ИА «Татар-информ».

В июле произошло резкое падение продаж на автомобильном рынке

Фото: © Салават Камалетдинов

Микроэлектронный локдаун

Автомобильный рынок России в текущем году показывал стабильный рост, восстанавливаясь после ограничений 2020 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV, до 3,5 тонн) составлял 36,9%, но уже за 7 месяцев темпы роста снизились до 28,4%. В июле прошло резкое падение продаж: в России было продано 132,6 тыс. легковых автомобилей и LCV – на 6,5% меньше, чем в кризисном 2020 году.

Снижение продаж произошло у 9 из 20 марок, представленных в России: KIA (-5% год к году), Hyndai (-7%), Renault (-3%), Skoda (-36%), Toyota (-11%), Volkswagen (-33%), Nissan (-32%), Mazda (-17%), Lexus (-37%).

Причина сокращения – нехватка электронных компонентов во всем мире, отмечало АЕБ.

Из-за дефицита автоэлектроники «АвтоВАЗ» в целом за лето шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей, сообщало РИА «Новости». С 23 августа «АвтоВАЗ» был вынужден полностью остановить производство.

Из-за дефицита автоэлектроники «АвтоВАЗ» в августе был вынужден полностью остановить производство Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Нехватку микроэлектроники эксперты объясняют превышением спроса над предложением. В период ограничений спрос на чипы со стороны автопроизводителей упал, в то же время они стали более востребованы при производстве компьютеров, электроники, бытовой техники. После автопроизводители начали наращивать производство, но и производители электроники не стали снижать выпуск продукции.

Кроме того, сказались новые жесткие коронавирусные ограничения в Малайзии, где, в частности, расположены производства Bosch, поставляющие компоненты тому же «АвтоВАЗу». Дефицит полупроводников производители в Малайзии, планируют сократить к концу года, сообщило Reuters.

Средняя стоимость отечественного нового автомобиля выросла в июле на 11,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 649,9 тыс. рублей Данные Росстата

Дефицит подтолкнул цены вверх

Представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов отметил, что недостаток электронных компонентов уже вызвал дефицит на рынке автомобилей. «Если вы пойдете покупать автомобили к официальному дилеру, то вам скажут, что надо ждать 2-3 месяца, потому что есть дефицит из-за нехватки зарубежных микрочипов. Из-за пандемии были нарушены цепочки поставок, произошел пожар на крупном заводе в Японии. На восстановление этих поставок может уйти несколько месяцев. «АвтоВАЗ» уже вторую неделю не выпускает автомобили. Эксперты рынка, и мы в том числе, приходим к мнению, что проблема дефицита микрочипов может продлиться не до конца этого года, а чуть ли не до середины следующего года», – поделился мнением он.

Дефицит на рынке легковых автомобилей подтвердил и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, мировой автопром – сложная система логистики и взаимосвязей. И когда в одной стране наступает локдаун, страдают и соседние страны. Он считает, что что дефицит с полупроводниками, микрочипами, будет преодолен в лучшем случае к середине 2022 года.

Импортные автомобили в среднем подорожали за год на 28,3%, до 1,246 млн рублей Данные Росстата

«Думаю, что ситуация на авторынке не придет в нормальное состояние до конца года. В ближайшие месяцы можно смело прогнозировать повышение цен на автомобили на 5-6%, а при негативном развитии – и на 10-15%», – считает Кадаков.

Машины будут в дефиците и ажиотаж в ближайшие месяцы на авторынке сохранится, уверен собеседник ИА «Татар-информ».

Эксперты отмечают, что дефицит автомобилей, вкупе с ростом цен на металлы, подстегивает рост цен на них. Согласно данным Росстата, в Татарстане средняя стоимость отечественного нового автомобиля выросла в июле на 11,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 649,9 тыс. рублей, импортный – подорожал на 28,3%, до 1,246 млн рублей, а подержанная иномарка на 1,7% – до 508 тыс. рублей.

Подержанная иномарка стоит на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом – в среднем 508 тыс. руб. Данные Росстата

В то же время НБКИ сообщило, что размер автокредитов за год в Татарстане вырос на 42% – до 989,6 тыс. рублей. «Рост стоимости автомобилей наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке, что находит отражение и в размерах автокредитов», - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Новый автомобиль придется ждать до полугода

Представитель «Автостат» Азат Тимерханов также сообщил, что при дефиците на рынке дилеры начинают продавать более укомплектованные машины с дополнительными опциями, чтобы поддерживать свои обороты.

Руководитель компании «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров считает, что дефицит автомобилей поставил автодилеров в непростое положение. По его словам, собственники автосалонов для того, чтобы бизнес не был убыточным, должны продавать в месяц около 40 машин. Чтобы сохранить обороты, в дилерских центрах ищут новые источники дохода, к примеру, устанавливают на автомобили дополнительное оборудование, предлагают свои услуги, сказал он ИА «Татар-информ».

В пресс-службе автодилера «ТранТехСервис» сообщили, что на поставках сказался дефицит микрочипов. «Дефицит новых автомобилей ощущают все автодилеры. Сегодня ограничена квота на заказ с производства», - сказали в компании.

Срок ожидания автомобиля вырос. Ближайшая поставка, к примеру, автомобилей «Гранта» и «Веста» планируется в середине сентября Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Срок ожидания автомобиля вырос. Если раньше для автомобиля российской сборки по индивидуальным заказам он составлял от 2 до 3 месяцев, то сейчас – от 3 до 6 месяцев.

Отпускные цены на новые автомобили поднимают производители и, по данным пресс-службы, в этом году на них также оказало влияние повышение утилизационного сбора, который платят заводы.

В ходе общения с оператором колл-центра дилера «КАН-Авто» удалось узнать, что ближайшая поставка, к примеру, автомобилей «Гранта» и «Веста» планируется в середине сентября, но выбор конкретного типа кузова и комплектации может отодвинуть сроки ожидания автомобиля до 12 октября.

С 1 сентября уже девять автопроизводителей скорректировали цены в России. Это следует из прайс-листов, размещенных на официальных сайтах брендов, выяснил Autonews.

Ажиотажа на вторичном рынке не наблюдается

«Из-за дефицита новых автомобилей покупатели вынуждено уходят на «вторичку», где дефицита машин на сегодня нет. Но относительно прошлого года и доковидного 2019-го, предложение на вторичном рынке сократилось, а спрос, наоборот, вырос», – сказал ИА «Татар-информ» аналитик интернет-платформы Drom.ru Игорь Олейников.

Цены на рынке поддержанных авто растут вслед за новыми. Стоимость машин с пробегом в первом полугодии, по данным Drom.ru, увеличилась на 8,8%. До конца года цены могут вырасти еще от 5–10%, спрогнозировал Олейников.

Объем продаж автомобилей с пробегом напрямую связан с ситуацией на первичном рынке: если нет покупок новых автомобилей, то нет роста предложений и на вторичном Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ощутимого роста объема продаж на вторичном рынке автомобилей нет, число совершаемых сделок стабильно, – сообщил Абдулнасыров. В год, по его данным, в России на вторичном рынке оформляется около 2,5 млн сделок.

«Объем продаж автомобилей с пробегом напрямую связан с ситуацией на первичном рынке: если нет покупок новых автомобилей, то нет роста предложений и на вторичном рынке», – сказал он.

Абдулнасыров обратил внимание на то, что цены на подержанные автомобили растут вслед за ценами на новые. Это – своеобразный ориентир для продавцов подержанных машин. Повышаться цены будут и дальше, считает эксперт, этому способствуют постоянное усовершенствование автомобилей и инфляция.

Проблемы на легковом и грузовом рынке одни и те же

Ряд автоконценов из-за недостатка чипов приостанавливают производства по всему миру. В частности, производитель грузовиков Scania, входящий в концерн Volkswagen, сообщил 30 августа о приостановке производства грузовых автомобилей на европейских заводах. Scania остановила производство в Швеции, Франции и Нидерландах, сообщил Reuters.

Татарстанский производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ» нашел для себя выход из ситуации. По словам руководителя пресс-службы предприятия Олега Афанасьева, еще в феврале 2020 года был создан антикризисный штаб, который также стал рассматривать вопросы поставки комплектующих, дефицит которых мог возникнуть из-за локдаунов в той или иной стране.

Пока «КАМАЗу» удается сдерживать цены на уровне чуть выше инфляции Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Благодаря штабу и принятым мерам, с февраля 2020 года мы не сталкиваемся с дефицитом каких-либо комплектующих, которые могли бы привести к коллапсу. Трудности есть, но мы их решаем. Производство по причине чипов не останавливается», - сказал он, пояснив, что компания гибко подходит к выбору поставщиков и составляет план закупок с опережением на три месяца.

Продажи грузовых автомобилей «КАМАЗ» выросли в первом полугодии в 1,5 раза – до 21,6 тыс. Вместе с тем, при росте выручки на 40%, до 118,9 млрд рублей, себестоимость росла более быстрыми темпами – затраты выросли на 42,4%, до 104,6 млрд рублей.

На «КАМАЗе» отмечают, что в части расходов в среднем в два раза подорожал металл, по некоторым позициям – в три раза. Вслед за металлом выросли цены на комплектующие. «И это давление мы сейчас серьезно ощущаем», - сообщил Афанасьев.

Пока же «КАМАЗу» удается сдерживать цены на уровне чуть выше инфляции. Средний рост прейскурантных цен предприятия за 8 месяцев составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.