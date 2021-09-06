Авторынок России недочипировали: почему растут цены на машины в Татарстане
Дефицит новых легковых автомобилей в России вызвал сбой в поставках зарубежных комплектующих. На сколько в результате подорожали легковые машины в Татарстане и как справляется с аналогичной ситуацией автогигант республики – «КАМАЗ», выяснил ИА «Татар-информ».
Микроэлектронный локдаун
Автомобильный рынок России в текущем году показывал стабильный рост, восстанавливаясь после ограничений 2020 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV, до 3,5 тонн) составлял 36,9%, но уже за 7 месяцев темпы роста снизились до 28,4%. В июле прошло резкое падение продаж: в России было продано 132,6 тыс. легковых автомобилей и LCV – на 6,5% меньше, чем в кризисном 2020 году.
Снижение продаж произошло у 9 из 20 марок, представленных в России: KIA (-5% год к году), Hyndai (-7%), Renault (-3%), Skoda (-36%), Toyota (-11%), Volkswagen (-33%), Nissan (-32%), Mazda (-17%), Lexus (-37%).
Причина сокращения – нехватка электронных компонентов во всем мире, отмечало АЕБ.
Из-за дефицита автоэлектроники «АвтоВАЗ» в целом за лето шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей, сообщало РИА «Новости». С 23 августа «АвтоВАЗ» был вынужден полностью остановить производство.
Нехватку микроэлектроники эксперты объясняют превышением спроса над предложением. В период ограничений спрос на чипы со стороны автопроизводителей упал, в то же время они стали более востребованы при производстве компьютеров, электроники, бытовой техники. После автопроизводители начали наращивать производство, но и производители электроники не стали снижать выпуск продукции.
Кроме того, сказались новые жесткие коронавирусные ограничения в Малайзии, где, в частности, расположены производства Bosch, поставляющие компоненты тому же «АвтоВАЗу». Дефицит полупроводников производители в Малайзии, планируют сократить к концу года, сообщило Reuters.
Дефицит подтолкнул цены вверх
Представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов отметил, что недостаток электронных компонентов уже вызвал дефицит на рынке автомобилей. «Если вы пойдете покупать автомобили к официальному дилеру, то вам скажут, что надо ждать 2-3 месяца, потому что есть дефицит из-за нехватки зарубежных микрочипов. Из-за пандемии были нарушены цепочки поставок, произошел пожар на крупном заводе в Японии. На восстановление этих поставок может уйти несколько месяцев. «АвтоВАЗ» уже вторую неделю не выпускает автомобили. Эксперты рынка, и мы в том числе, приходим к мнению, что проблема дефицита микрочипов может продлиться не до конца этого года, а чуть ли не до середины следующего года», – поделился мнением он.
Дефицит на рынке легковых автомобилей подтвердил и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, мировой автопром – сложная система логистики и взаимосвязей. И когда в одной стране наступает локдаун, страдают и соседние страны. Он считает, что что дефицит с полупроводниками, микрочипами, будет преодолен в лучшем случае к середине 2022 года.
«Думаю, что ситуация на авторынке не придет в нормальное состояние до конца года. В ближайшие месяцы можно смело прогнозировать повышение цен на автомобили на 5-6%, а при негативном развитии – и на 10-15%», – считает Кадаков.
Машины будут в дефиците и ажиотаж в ближайшие месяцы на авторынке сохранится, уверен собеседник ИА «Татар-информ».
Эксперты отмечают, что дефицит автомобилей, вкупе с ростом цен на металлы, подстегивает рост цен на них. Согласно данным Росстата, в Татарстане средняя стоимость отечественного нового автомобиля выросла в июле на 11,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 649,9 тыс. рублей, импортный – подорожал на 28,3%, до 1,246 млн рублей, а подержанная иномарка на 1,7% – до 508 тыс. рублей.
В то же время НБКИ сообщило, что размер автокредитов за год в Татарстане вырос на 42% – до 989,6 тыс. рублей. «Рост стоимости автомобилей наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке, что находит отражение и в размерах автокредитов», - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Новый автомобиль придется ждать до полугода
Представитель «Автостат» Азат Тимерханов также сообщил, что при дефиците на рынке дилеры начинают продавать более укомплектованные машины с дополнительными опциями, чтобы поддерживать свои обороты.
Руководитель компании «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров считает, что дефицит автомобилей поставил автодилеров в непростое положение. По его словам, собственники автосалонов для того, чтобы бизнес не был убыточным, должны продавать в месяц около 40 машин. Чтобы сохранить обороты, в дилерских центрах ищут новые источники дохода, к примеру, устанавливают на автомобили дополнительное оборудование, предлагают свои услуги, сказал он ИА «Татар-информ».
В пресс-службе автодилера «ТранТехСервис» сообщили, что на поставках сказался дефицит микрочипов. «Дефицит новых автомобилей ощущают все автодилеры. Сегодня ограничена квота на заказ с производства», - сказали в компании.
Срок ожидания автомобиля вырос. Если раньше для автомобиля российской сборки по индивидуальным заказам он составлял от 2 до 3 месяцев, то сейчас – от 3 до 6 месяцев.
Отпускные цены на новые автомобили поднимают производители и, по данным пресс-службы, в этом году на них также оказало влияние повышение утилизационного сбора, который платят заводы.
В ходе общения с оператором колл-центра дилера «КАН-Авто» удалось узнать, что ближайшая поставка, к примеру, автомобилей «Гранта» и «Веста» планируется в середине сентября, но выбор конкретного типа кузова и комплектации может отодвинуть сроки ожидания автомобиля до 12 октября.
С 1 сентября уже девять автопроизводителей скорректировали цены в России. Это следует из прайс-листов, размещенных на официальных сайтах брендов, выяснил Autonews.
Ажиотажа на вторичном рынке не наблюдается
«Из-за дефицита новых автомобилей покупатели вынуждено уходят на «вторичку», где дефицита машин на сегодня нет. Но относительно прошлого года и доковидного 2019-го, предложение на вторичном рынке сократилось, а спрос, наоборот, вырос», – сказал ИА «Татар-информ» аналитик интернет-платформы Drom.ru Игорь Олейников.
Цены на рынке поддержанных авто растут вслед за новыми. Стоимость машин с пробегом в первом полугодии, по данным Drom.ru, увеличилась на 8,8%. До конца года цены могут вырасти еще от 5–10%, спрогнозировал Олейников.
Ощутимого роста объема продаж на вторичном рынке автомобилей нет, число совершаемых сделок стабильно, – сообщил Абдулнасыров. В год, по его данным, в России на вторичном рынке оформляется около 2,5 млн сделок.
«Объем продаж автомобилей с пробегом напрямую связан с ситуацией на первичном рынке: если нет покупок новых автомобилей, то нет роста предложений и на вторичном рынке», – сказал он.
Абдулнасыров обратил внимание на то, что цены на подержанные автомобили растут вслед за ценами на новые. Это – своеобразный ориентир для продавцов подержанных машин. Повышаться цены будут и дальше, считает эксперт, этому способствуют постоянное усовершенствование автомобилей и инфляция.
Проблемы на легковом и грузовом рынке одни и те же
Ряд автоконценов из-за недостатка чипов приостанавливают производства по всему миру. В частности, производитель грузовиков Scania, входящий в концерн Volkswagen, сообщил 30 августа о приостановке производства грузовых автомобилей на европейских заводах. Scania остановила производство в Швеции, Франции и Нидерландах, сообщил Reuters.
Татарстанский производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ» нашел для себя выход из ситуации. По словам руководителя пресс-службы предприятия Олега Афанасьева, еще в феврале 2020 года был создан антикризисный штаб, который также стал рассматривать вопросы поставки комплектующих, дефицит которых мог возникнуть из-за локдаунов в той или иной стране.
«Благодаря штабу и принятым мерам, с февраля 2020 года мы не сталкиваемся с дефицитом каких-либо комплектующих, которые могли бы привести к коллапсу. Трудности есть, но мы их решаем. Производство по причине чипов не останавливается», - сказал он, пояснив, что компания гибко подходит к выбору поставщиков и составляет план закупок с опережением на три месяца.
Продажи грузовых автомобилей «КАМАЗ» выросли в первом полугодии в 1,5 раза – до 21,6 тыс. Вместе с тем, при росте выручки на 40%, до 118,9 млрд рублей, себестоимость росла более быстрыми темпами – затраты выросли на 42,4%, до 104,6 млрд рублей.
На «КАМАЗе» отмечают, что в части расходов в среднем в два раза подорожал металл, по некоторым позициям – в три раза. Вслед за металлом выросли цены на комплектующие. «И это давление мы сейчас серьезно ощущаем», - сообщил Афанасьев.
Пока же «КАМАЗу» удается сдерживать цены на уровне чуть выше инфляции. Средний рост прейскурантных цен предприятия за 8 месяцев составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.