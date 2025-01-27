Вторая «Точка сбора» вторсырья появится в Советском районе Казани в 2025 году

Вторая «Точка сбора» вторсырья появится в Советском районе столицы Татарстана весной 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Весной 2025 года мы открываем второй пункт, уже в Советском районе, который жители очень ждали», — анонсировал Чекашов. «Точка сбора» будет работать по адресу: ул. Родины, д. 45.

Специализированный пункт приема 39 фракций вторсырья «Точка сбора» уже работает в Московском районе Казани по адресу: ул. Васильченко, д. 6. За 2024 год там было собрано 200 тонн различных отходов, наиболее популярные из которых — мягкий пластик, картон, ПЭТ-бутылки и резина. За год пункт посетили более 6 тыс. человек.

Ранее Чекашов сказал, что объем вывезенных из Казани за год отходов сравним с площадью Вахитовского района, покрытой мусором на полметра.