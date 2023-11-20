В Казани открылся второй пункт приема вторсырья

В Казани начал работу второй пункт сбора вторсырья. Точка расположена по адресу: ул.Васильченко, д. № 6, сообщает мэрия столицы РТ.

Площадка располагается на огороженной территории. Здесь установлены контейнеры для разных типов отходов и вещей: принимаются макулатура, пластик, мебель, батарейки, техника, одежда и другие вещи. Для горожан сдача вторсырья бесплатна.

Еще один пункт расположен в «Салават Купере», по ул.Комсомольская, №7а.

Точки открываются благодаря новому экологическому проекту «Точка сбора». Ожидается, что вслед за Казанью пункты начнут действовать и в других городах Западной зоны республики.