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Новости Татарстана и Казани
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В Казани открылся второй пункт приема вторсырья
В Казани начал работу второй пункт сбора вторсырья. Точка расположена по адресу: ул.Васильченко, д. № 6, сообщает мэрия столицы РТ.
Площадка располагается на огороженной территории. Здесь установлены контейнеры для разных типов отходов и вещей: принимаются макулатура, пластик, мебель, батарейки, техника, одежда и другие вещи. Для горожан сдача вторсырья бесплатна.
Еще один пункт расположен в «Салават Купере», по ул.Комсомольская, №7а.
Точки открываются благодаря новому экологическому проекту «Точка сбора». Ожидается, что вслед за Казанью пункты начнут действовать и в других городах Западной зоны республики.
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