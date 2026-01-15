«Начнется победная волна»: камбэк Большунова и другие сюжеты старта Кубка России в Казани

В эти дни столица Татарстана вновь принимает одно из самых престижных соревнований по лыжным гонкам – этап Кубка России. Третий год подряд Казань на несколько дней становится центром отечественного лыжного спорта. Об уровне организации этапа, составе участников и победителях первого соревновательного дня – в материале «ТИ-спорта».





Казань уже в третий раз принимает у себя этап Кубка России по лыжным гонкам на базе современного лыжно-биатлонного комплекса «Мирный»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кубок России по лыжным гонкам в третий раз в Татарстане

Казань уже в третий раз принимает у себя этап Кубка России по лыжным гонкам на базе современного лыжно-биатлонного комплекса «Мирный». В трехдневной программе 6-го (предпоследнего) этапа КР запланированы гонки свободным стилем, спринт в классике и скиатлон (10 + 10 км).

В стартах принимают участие титулованные спортсмены, победители и призеры международных и внутренних соревнований. Многие из них представляют Республику Татарстан: Александр Большунов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Лидия Горбунова, Иван Горбунов, Сергей Ардашев и другие. Всего в стартовых листах заявлены 385 сильнейших лыжников страны из 41 субъекта России, а также из Белоруссии.

По традиции президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетила открытие масштабных соревнований в Казани. Она поздравила присутствующих с началом этапа Кубка России и поблагодарила руководство республики за его организацию.

«Уверена, что эти старты пройдут в замечательной спортивной борьбе. В Казани много снега и прекрасная зимняя погода. Спасибо руководству Татарстана за воодушевленное и трепетное отношение к нашим соревнованиям», – сказала Вяльбе на церемонии открытия.

Сначала на старт 10-километровой дистанции вышли девушки. Первой из них финишировала Алина Пеклецова Фото: flgr.ru

Первую гонку выиграли Пеклецова и Большунов

В дебютный соревновательный день в Мирном прошла гонка свободным стилем. Сначала на старт 10-километровой дистанции вышли девушки. Первой из них финишировала Алина Пеклецова (Вологодская область), второй – Арина Кусургашева (Республика Алтай), третьей – Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург). Олимпийская чемпионка Вероника Степанова пришла четвертой. После гонки от общения с журналистами спортсменка отказалась.

Пеклецова на интервью изначально согласилась, но была вызвана комиссией на допинг-тест, из-за чего немного расстроилась и не смогла уделить время представителям СМИ. Впрочем, у последних честность победы спортсменки не вызвала никаких сомнений. Алина идет второй в рейтинге лыжниц, и это ее девятая выигранная гонка в текущем сезоне.

Так что поймать журналистам удалось лишь Крупицкую. Евгения отметила достойный уровень организации соревнований в Татарстане.

«В общем и целом ощущения от гонки неплохие, я скорее довольна [третьим местом], так как до этого у меня был длительный перерыв. Что касается организации – все просто супер. В Татарстане всегда теплый прием, много болельщиков. Здесь классная атмосфера», – поделилась эмоциями петербурженка.

Среди мужчин победителем 15-километровой гонки впервые в текущем сезоне стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов Фото: flgr.ru

Среди мужчин победителем 15-километровой гонки впервые в текущем сезоне стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий, как мы уже отметили, Татарстан. Вторым финишировал Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО), третьим стал еще один татарстанец – Иван Горбунов.

После победы Большунов уделил пару минут для общения с журналистами. Он рассказал о том, как провел подготовительные дни перед стартом.

«Это моя первая победа в сезоне. Перед соревнованиями провел время дома с семьей, отдохнул, потренировался. Хороший результат, поэтому рад, что тренировки и времяпрепровождение с родными принесли свои плоды. Теперь будет легче на душе – может быть, начнется победная волна. Но загадывать не буду, как пойдет», – поделился Александр.

Организаторы позаботились и о том, чтобы в эти дни было интересно и болельщикам. Гостей спортивного праздника в перерывах и во время гонок развлекают профессиональные ведущие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лыжные соревнования в Татарстане набирают популярность среди зрителей

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Татарстане – это не просто соревнования для спортсменов. Организаторы позаботились и о том, чтобы в эти дни было интересно и болельщикам. Гостей спортивного праздника в перерывах и во время гонок развлекают профессиональные ведущие, а также проходит концертная программа и розыгрыши ценных подарков. Вход для всех желающих – свободный.

Заметно, что популярность лыжных гонок в Татарстане растет с каждым годом. Несмотря на то что лыжно-биатлонная база в Мирном, где проходят соревнования, располагается на окраине Казани, на зрительских трибунах и на территории комплекса сегодня был аншлаг.

Министр спорта РТ Владимир Леонов, общаясь с журналистами, упомянул о доверии к республике в организации этапа Кубка России со стороны ФЛГР, а также отметил, что в этом году проведению соревнований благоволит даже погода.

«Приятно, что к нам приезжают и нам доверяют в проведении такого уровня соревнований. Буквально за последние несколько дней мы отметили хорошую динамику – количество заявившихся регионов выросло с 36 до 41. Так что хочется, чтобы все прошло так, как мы запланировали.

Кроме того, нам очень повезло с погодой. Небольшой морозец и отсутствие ветра способствуют хорошим результатам. В эти дни здесь выступят лучшие лыжники нашей страны. Могу назвать конкретную цифру: 385 спортсменов принимают участие в гонках в Казани. Надеюсь, что наши татарстанские ребята покажут хороший результат и получат удовольствие от хорошего зимнего старта в новом 2026 году», – сказал Леонов.

Также вечером первого гоночного дня состоялась традиционная шоу-гонка в формате смешанной эстафеты с участием топовых лыжников сборной России, воспитанников республиканских школ и тренеров.

6-й этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 15 по 18 февраля. Заключительный 7-й этап пройдет в Сыктывкаре в конце января. А финал Кубка России состоится уже в Кировске с 28 марта по 5 апреля.