Вторая очередь Детского городка в Пестрецах откроется в конце года

В конце года в Пестрецах после благоустройства второй очереди откроется Детский городок. Работы по реконструкции общественного пространства выполнены на 95%. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

«На сегодняшний день установлены малые архитектурные формы, игровые элементы. Завершено благоустройство футбольных и баскетбольных полей. Установлены ворота и щиты с кольцами», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, выполнено асфальтовое покрытие тротуаров, установлен модульный туалет, обустроено небольшое помещение для инвентаря.

«На сегодняшний день ведутся работы по устройству входных групп. Арка установлены, ведется обустройство ступеней. На стадии завершения находятся посадка кустарников, деревьев, для маломобильных групп населения ведется обустройство пандусов», — добавил Рамиль Шайхутдинов.

В рамках первой очереди здесь появился амфитеатр, была оборудована система видеонаблюдения, детская и спортивная зоны, сухой фонтан, гирлянды, посажены деревья и разбиты газоны. Работы были завершены в декабре 2021 года.

Обновление общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программе развития общественных пространств.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.