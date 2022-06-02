В Пестрецах после реконструкции открылся Детский городок

В Пестрецах после реконструкции первой очереди открылся Детский городок, который располагается в северной части села вдоль улицы Гаврилова, рядом с парком Памяти. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

На первый этап реконструкции было направлено 33 млн 887 тыс. рублей. На площади появились малые архитектурные формы — навесы, скамейки, урны, а также амфитеатр, сцена и сухой фонтан. Парк поделен на зоны для детей разных возрастов: от одного года до семи лет и от семи до 14 лет. В этих зонах размещен соответствующий инвентарь.

В мероприятии принял участие глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. «Сегодня важное событие — после реконструкции торжественно открывается Детский городок, любимое место отдыха детей и взрослых. Мы постарались учесть все пожелания, высказанные жителями во время обсуждения концепции данной территории. Но это еще не всё — в этом году в рамках второй очереди благоустройства мы обновим спортивные площадки и создадим еще больше полезного и удобного пространства. Уверен, что вы будете бережно относиться к каждой конструкции. Пусть этот парк станет для вас подарком», — сказал он.

В Международный день защиты детей здесь прошел первый праздник. Он собрал большое количество гостей и участников, работало несколько интерактивных площадок, ребят также порадовал фестиваль красок и праздничный салют.

«Детей пришло очень много. Мероприятие открыла образцовая хореографическая студия „Пластилин“ с участием более ста детей. Символический ключ глава района передал дуэту „Перчинка“ — Савелию Демидовичу и Виктории Антоновой, победителям фестиваля „Созвездие-Йолдызлык 2022“. Праздник продолжился выступлениями местных талантливых детей», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Глава района наградил благодарственными письмами хоккейную команду юношей 2010 года рождения, которые в минувшем сезоне заняли бронзу первенства Казани. Отделы культуры, образования, молодежи также наградили отличившихся детей и подростков.

«В Пестречинском районе живут самые талантливые, самые умные, самые лучшие дети. Я каждый раз убеждаюсь в этом, посещая мероприятия с вашим участием. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сделать его таким — задача наша, взрослых. Именно мы должны окружить детей любовью и заботой, дарить им внимание и тепло своей души, оградить от всего плохого. Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодарность семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет от невзгод, учит верить в добро и справедливость», — поблагодарил Кашапов.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.

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