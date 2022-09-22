news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
22 сентября 2022  08:34
Эльза Кузнецова

Вторая очередь благоустройства Детского городка в Пестрецах выполнена на 85%

news_top_970_100
Вторая очередь благоустройства Детского городка в Пестрецах выполнена на 85%

В Пестрецах в IV квартале этого года откроется Детский городок после благоустройства второй очереди. Работы по реконструкции общественного пространства выполнены на 85%.

«На сегодняшний день смонтированы входные группы, навесы над трибунами, обустроены тротуары, строители выставляют бортовые камни, начинается укладка асфальта», — рассказали «Татар-информу» в администрации. 

Помимо этого, ведется ремонт спортивных площадок. На футбольном поле установлено ограждение, ворота, обновлено искусственное покрытие. На баскетбольной площадке покрытие выполнят из резиновой крошки.

До конца сентября ожидается доставка малых архитектурных форм, спортинвентаря, а также модульного санузла. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будет установлен пандус.

В рамках первой очереди здесь появился амфитеатр, оборудована система видеонаблюдения, детская и спортивная зоны, сухой фонтан, гирлянды, посажены деревья и разбиты газоны. Работы были завершены в декабре 2021 года. 

Обновление общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программе развития общественных пространств. 

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречинский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100