Вторая очередь благоустройства Детского городка в Пестрецах выполнена на 85%

В Пестрецах в IV квартале этого года откроется Детский городок после благоустройства второй очереди. Работы по реконструкции общественного пространства выполнены на 85%.

«На сегодняшний день смонтированы входные группы, навесы над трибунами, обустроены тротуары, строители выставляют бортовые камни, начинается укладка асфальта», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

Помимо этого, ведется ремонт спортивных площадок. На футбольном поле установлено ограждение, ворота, обновлено искусственное покрытие. На баскетбольной площадке покрытие выполнят из резиновой крошки.

До конца сентября ожидается доставка малых архитектурных форм, спортинвентаря, а также модульного санузла. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будет установлен пандус.

В рамках первой очереди здесь появился амфитеатр, оборудована система видеонаблюдения, детская и спортивная зоны, сухой фонтан, гирлянды, посажены деревья и разбиты газоны. Работы были завершены в декабре 2021 года.

Обновление общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программе развития общественных пространств.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.