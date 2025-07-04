Вторая мама для сотен учеников: учительница из Нурлатского района отметила 100-летие

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Долгожительнице Нового Иглайкина Нурлатского района Файзе Губайдуллиной исполнилось 100 лет. Поэтому в доме семьи Губайдуллиных устроили праздник, какой может быть только раз в сто лет. За празднично накрытым столом собрались дети, внуки, правнуки. В руках — букеты, в глазах — слезы радости, на стенах — старые фотографии.

«Мама у нас очень сдержанная, добрая. Я всегда гордилась своими родителями. Они прожили вместе более 60 лет, в любви и уважении», — делится воспоминаниями дочь Фаузия.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Ко дню рождения она выучила новую песню, а внучка Алсу написала и посвятила бабушке стихотворение. С утра дом украшен шарами, на стенах — большие фото: юная учительница, мама с маленькими детьми, наставница в школьном классе. У Файзи эби – удивительная судьба, она прошла через войну, лишения, труд и сохранила в сердце тепло.

Файзя родилась в деревне Курманаево. Когда началась Великая Отечественная война, отца забрали на фронт, мать осталась одна с тремя детьми.

«В восьмом классе пришлось бросить школу. После зимних каникул пришла на занятия, а меня спросили — принесла ли я деньги? Не было у нас этих денег. Пришлось вернуться домой», — вспоминает она.

С 12 лет она работала наравне со взрослыми. Лошадей не было — запрягали быков и коров. И всё же тяга к знаниям победила. Несмотря на трудности, Файзя окончила школу.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Работала на почте, когда ее заметила заведующая районным отделом образования. Отметила скромность, кротость, аккуратность. Спросила: «Хочешь быть учителем?».

Так Файзя Валиахметовна поступила в Бугульминское педучилище. Стала учителем начальных классов. Работала в Нурлате, Бикулове, а затем — в родном Новом Иглайкине.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Здесь встретила своего будущего мужа — преподавателя истории Тагира Губайдуллина. Вместе они прошли путь учительства, воспитали пятерых детей. А Файзя стала родной матерью и для сына мужа от первого брака, и заботливой невесткой для свекрови.

«Они никогда не заставляли нас что-то делать. Все понимали с одного взгляда», — вспоминает дочь Фаузия.

«У нас крепкие родственные связи. На праздники у мамы собирается до 70 человек», — с гордостью добавляет она.

Почти 35 лет Файзя Валиахметовна посвятила школьной доске. Она — педагог, для многих ставшая второй мамой.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Ее ученики до сих пор приходят в гости, звонят, поздравляют. Несколько поколений ее потомков также стали учителями.

Сейчас именинница живет под заботой сына Рифката и невестки Альфии. Она всегда была в движении, но накануне юбилея сломала ногу — гостей встречала сидя. Тем не менее, сама — без очков — прочитала поздравления от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Файзя эби — человек с большой буквы. Ее путь — это путь целого народа», — сказал на торжестве глава района Дамир Ишкинеев.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Напомним, что в этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Раис РТ Рустам Минниханов вручил награды ветеранам войны. Он отметил, что в современном облике России есть огромная доля каждого из них.