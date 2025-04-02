Минниханов и Цивилев наградили ветеранов Великой Отечественной войны
Церемония вручения наград Минэнергетики и Минпромторга России ветеранам Татарстана прошла сегодня на форуме «ЭНЕРГОПРОМ-2025». Награды ветеранам вручили министр энергетики России Сергей Цивилев и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Перед началом церемонии Цивилев и Минниханов подошли к ветеранам и тепло поздоровались лично с каждым из них.
«Мы чествуем наших ветеранов, и это чествование проходит по всей России и за рубежом. Мы очень гордимся вами», – заявил Цивилев, приветствуя награждаемых.
Он подчеркнул, что в связи с колоссальным спросом на электроэнергию во всем мире в России предстоит перестраивать энергетический комплекс.
«Мы равняемся на вас. Ваш опыт помогает нам понять, как правильно достичь поставленных целей», – добавил министр.
Рустам Минниханов отметил, что в современном облике России есть огромная доля каждого из ветеранов Великой Отечественной войны.
«И вы для нас позитивный пример», – сказал он.
Ветеран Казанского вертолетного завода, блокадница Ленинграда Фавзия Мухаметшина добавила, что эта награда очень ценна не только для нее, но и для всей ее семьи.
«Для нас Победа в Великой Отечественной войне была величайшим событием. Это возможность спокойно жить, кушать и бегать по улице без страха», – поделилась ветеран.