ВТБ: Обновление льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

ВТБ считает абсолютно взвешенным и разумным решение модернизировать программу льготной ипотеки с фокусом на адресную поддержку отдельных регионов, где объем строительства является пока недостаточным, и категорий населения, которые нуждаются в помощи для улучшения жилищных условий. Об этом заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.



«По нашей оценке, в обновленном виде программа не должна оказать существенного влияния на уровень продаж. По итогам года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть», — подчеркнул Андрей Костин.



«Изменение максимальной суммы кредита в рамках программы — очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. При этом на кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, на сегодняшний день приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, основную часть составляют как раз регионы. Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%», — уточнил он.



«Обновление госпрограммы повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным — многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, является повышение ключевой ставки ЦБ РФ», — констатировал Костин.



«Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах. В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов», — уверен глава ВТБ.



«Стратегическое значение сейчас приобретает поддержка семей с детьми. Новые условия станут существенным дополнением к действующей в нашей стране программе семейной ипотеки, по которой российские банки выдали порядка 400 млрд рублей, а ВТБ планирует довести объем кредитования до 130 млрд рублей к 2023 году. Для нас повышение доступности жилья для российских семей является приоритетной задачей, ведь это наши инвестиции в будущие поколения», — подчеркнул президент — председатель правления банка.



«Отдельно стоит отметить, что на рынке крупнейших мегаполисов изменения программы могут переключить интерес заемщиков к сегменту частных домов. После пандемии клиенты все активнее стали покупать загородные дома по сопоставимой стоимости с квартирой в центре, но с гораздо большим метражом. С учетом того, что банки сейчас разрабатывают специальные программы ИЖС, мы ожидаем роста кредитования на загородные объекты», — резюмировал Андрей Костин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин выступил за продление программы льготной ипотеки на один год, но на определенных условиях.