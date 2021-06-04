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Ру Тат
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4 июня 2021  14:59
Егор Никитин

Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки на год

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Программа льготной ипотеки, которая завершается в предстоящем июле, будет продлена на один год. Об этом на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что эта мера оказала существенную поддержку российским семьям, а также придала импульс развитию строительной отрасли страны в условиях пандемии коронавируса. 

«Резко обрывать и сворачивать эту программу, конечно, нельзя. <…> Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год — до 1 июля 2022 года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», —обратился Путин к участникам ПМЭФ.

Он добавил, что в условия программы будут внесены изменения: ставку льготной ипотеки зафиксируют на уровне 7%, а предельная сумма кредита, 3 млн рублей, станет единой для всех регионов страны. 

#путин владимир #льготная ипотека
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