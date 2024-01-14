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«Всю жизнь в труде»: столетняя жительница Татарстана раскрыла секрет долголетия
Райхана Валиева из села Большие Буртасы Камско-Устьинского района Татарстана отметила 100-летний юбилей. Событие собрало в доме Валиевых много родных и друзей. Женщины хлопотали у стола, ждали гостей из района. Дочь смотрела за мамой, сын встречал гостей у ворот.
Поздравить Райхану Валиеву от имени главы муниципального района приехал его заместитель Ильнур Гиниятов. Он зачитал поздравительный адрес от Президента РФ Владимира Путина и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и вручил подарок.
С подарком на юбилей пришли и представители местной власти — глава поселения Радик Сагдиев и секретарь Айсылу Юсупова.
Райхана Валиева родилась и почти всю жизнь прожила в своей родной деревне Большие Буртасы. Сейчас она живет в семье своего сына и снохи, которые о ней заботятся.
Рядом в Малых Буртасах живет ее дочь Рауза, которая до самой пенсии работала в местной школе педагогом.
«Как и всем ее ровесникам, маме пришлось работать с юных лет, — рассказала дочка. — В ее жизни был и казанский период. До замужества она семь лет работала на Пороховом заводе. Потом вернулась в деревню, вышла замуж. Правда, ее семейная жизнь была недолгой. Они с отцом прожили лет семь и разошлись. У мамы на руках остались трое детей. Всех нас она вырастила и выучила. В селе выбор работы был невелик — либо в поле, либо на ферме», – рассказала Рауза.
Райхана Валиева несколько лет работала свинаркой, потом перешла на молочную ферму.
«Она у нас очень трудолюбивая и ответственная, — продолжает рассказ дочь Роза. — Даже когда на пенсию вышла, продолжала работать, хотя все доярки уходили на отдых сразу после 55 лет. Тяжело в сельском хозяйстве работать, не всякий так долго может выдержать. В детстве за нами смотрела бабушка. Мама все время была на работе. Да и потом она, наверное, только последние пять-шесть лет не работает в огороде. Всю жизнь в труде».
Райхана Валиева вырастила трудолюбивых детей. Своим примером и всей своей вековой жизнью она доказала, что все трудности можно преодолеть, если честно трудиться.
Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.
Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.
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