«Всё нормально, прорвемся!»: путь Сида из РТ от мобилизации до медали «За храбрость»

Душу бойца специальной военной операции Альберта всегда грела мысль о доме. Родные и близкие признаются: именно семья давала ему силы на передовой.

Высокий, спортивный, дисциплинированный, он с юности занимался разными видами спорта, а позже проходил службу в Росгвардии. В октябре 2022 года Альберт был мобилизован Министерством обороны. Провожали его родители – Лена Юсуповна и Марсель Флурович, младший брат Артур и друзья.

На военном слаживании в Казанском танковом училище у Альберта появились новые товарищи. Почти неразлучными стали трое мобилизованных из Лениногорска – Альберт, Володя и Рафис. У каждого был свой позывной: Каспер, Абдулла и Сид. Последнее прозвище появилось по аналогии с героем мультфильма «Ледниковый период» – так бойцы шутили над собственной дружбой и неразлучностью.

По словам сослуживцев, чувство юмора стало для них важным подспорьем на фронте. Оно помогало держаться, сохранять спокойствие и справляться с трудностями.

В военном билете Альберта появилась запись: «Командир отделения комендантского батальона, стрелок». Но для матери бойца куда важнее были короткие сообщения: «Мама, я на боевое задание. Режим тишины».

«Альберт рос очень серьезным и рассудительным мальчиком, – вспоминает Лена Юсуповна. – На него всегда можно было положиться. Даже когда появился младший брат Артур, Альберт мог покормить, перепеленать, убаюкать».

Учителя также отмечают уравновешенность характера юноши. «Он был открытым, веселым, активно участвовал в спортивных и общественных мероприятиях, никогда не конфликтовал», – рассказывает педагог Лениногорского техникума Анастасия Журавлева.

27 ноября 2024 года во время боевого задания Альберт получил осколочно-пулевое ранение головы и ноги. «Боли сразу не почувствовал, только понял, что ранен, – вспоминает он. – Выбраться помогли товарищи: поддерживая друг друга, мы смогли отойти назад».

За проявленное мужество Альберт был награжден медалью «За храбрость» Указом Президента Российской Федерации, а также медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции».

Сейчас последствия ранения дают о себе знать – врачи не смогли извлечь все осколки, бойца беспокоят боли и мигрени. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», что исключает возможность прохождения службы.

Тем не менее сам Альберт сохраняет оптимизм. «Все нормально, прорвемся!» – говорит он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.