«Всё, 101-й пошел»: ветеран из Татарстана отметил вековой юбилей

Уроженец Дрожжановского района, ветеран Великой Отечественной войны Федор Мердюков встретил столетний юбилей в кругу родных и близких. В настоящее время он живет в Мирном.

С самого утра именинник встречал гостей. Раньше всех приехали родственники — племянники, двоюродные братья и сестры из Ульяновска, Казани, Дрожжановского района. Они поздравили его с вековым юбилеем, желали ему крепкого здоровья. Федор Федорович каждого узнавал, интересовался их жизнью.

«Дядя человек неравнодушный: когда я устроилась на работу на один из заводов, так он чуть ли не каждую неделю звонил в мой отдел, интересовался, как я работаю, все ли хорошо», — поделилась его внучатая племянница Наталья Мердюкова.

Поздравить ветерана с 100-летием, а также с 80-летием Великой Победы приехал глава Дрожжановского района Марат Гафаров, глава Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов, заместитель председателя Чувашской национально-культурной автономии РТ Константин Малышев, заместитель главы района, председатель Чувашского национально-культурного центра Дрожжановского района Алексей Ярухин, глава Нижнечекурского сельского поселения Артем Солдатов и многие другие гости.

Глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов приехал с почетной миссией – вручить юбиляру поздравительные письма от имени Президента России Владимира Путина, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

«Самое главное – здоровья вам, очень знаково, что в преддверии 80-летия вам исполняется 100 лет», — поздравляя ветерана и передавая подарки, сказал Альберт Салихов.

«Все, 101-й пошел», — пошутил ветеран.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров также подарил подарки и вручил памятную медаль в честь 90-летия района.

«Мы гордимся вами. Вы являетесь гордостью не только нашего района, но и всей республики, страны. Надеемся, что мы еще соберемся на ваше 105-летие», — выразил надежду глава района.

В ответ Федор Федорович поинтересовался жизнью района, что изменилось на его малой родине, сказал, что хотел бы увидеть родные места. На что глава района обещал организовать для него поездку в летнее время на родину. Ветеран поблагодарил гостей за внимание.

«Большое всем спасибо, что приехали меня поздравить. Я ведь знаю, что вы все занятые люди. Ну, а мое главное желание, чтобы война эта, которая сейчас идет, быстрее закончилась и в нашу пользу. Я знаю, что победа будет наша», — произнес ветеран.

Его дочь Валентина Дементьева рассказала, что отец глубоко переживает из-за конфликта между братскими народами: «Ведь они в войну сражались бок о бок с фашистами вместе с украинцами, белорусами... И папе больно, что такое происходит сейчас».

Федор Федорович сегодня окружен заботой и любовью самых близких и дорогих ему людей. А еще он очень ими гордится. И дочь, и внучки добились больших успехов в профессиональной деятельности. Дочь на заслуженный отдых ушла старшим лейтенантом милиции. Дочери пошли по ее стопам. Старшая Светлана – капитан УФСИН России по РТ, младшая Оксана также работает в этой системе, получила звание капитана.

Валентина Дементьева раскрыла секрет долголетия отца. По ее словам, все дело в любви, заботе, режиме и дисциплине.

«Папа всю жизнь придерживался строгих правил и порядка во всем. Можно сказать, вел здоровый образ жизни. И сейчас у него все по режиму — еда, сон. Мы бережем его, стараемся чтобы лишнего не волновался», — рассказала Валентина Федоровна.

Боевой путь:

Федор Федорович родился в селе Малая Акса 14 января 1925 года в большой чувашской семье Мердюковых.

Окончив восемь классов Большеаксинской средней школы, в 1930-е годы трудился в колхозе, помогая родителям вести как общественное, так и домашнее хозяйство. В 1941 году завершил курсы колхозного счетовода и занялся бухгалтерской работой в колхозе «Авангард» родного села.

9 февраля 1943 года был призван Дрожжановским РВК на военную службу. Прошел обучение на курсах наводчика артиллерии и в этом качестве служил на фронтах 2-й Белорусской армии, завершив войну на территории Польши.

После Победы продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1953 году окончил курсы политработников в Московском пехотном училище, затем служил заместителем командира роты по политической части в артиллерийских войсках.

30 декабря 1955 года был демобилизован в звании старшего лейтенанта. С декабря 1955 по март 1975 года трудился формовщиком литейного цеха на заводе «Теплоконтроль». С 1975 по 1995 год работал слесарем по ремонту котельных на молокозаводах Татарстана, включая и Дрожжановский. С 1995 года находится на заслуженном отдыхе.

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики подписываться на официальный канал «80 лет Великой Победе», посвященный предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Материал подготовлен при участии Ирины Трифоновой.