Минниханов призвал подписываться на канал «80 лет Великой Победе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики подписываться на официальный канал «80 лет Великой Победе», посвященный предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Бөек Ватан сугышында Җиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңаеннан махсус телеграм-канал оештырылган. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта һәм тылда кылган батырлыклары турында кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урын алачак! Танышмыйча калмагыз, каналга кушылыгыз! (в переводе с татарского — „В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне создан специальный Telegram-канал. Здесь будут публиковаться интересные и полезные сведения о подвигах наших предков на фронте и в тылу! Присоединяйтесь к каналу!“)» — в частности, написал Рустам Минниханов.

Руководитель республики также выложил видеоролик, посвященный 80-летию Победы.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.