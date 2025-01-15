news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 15 января 2025 14:40

Минниханов призвал подписываться на канал «80 лет Великой Победе»

Скопировать ссылку
Минниханов призвал подписываться на канал «80 лет Великой Победе»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики подписываться на официальный канал «80 лет Великой Победе», посвященный предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Бөек Ватан сугышында Җиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңаеннан махсус телеграм-канал оештырылган. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта һәм тылда кылган батырлыклары турында кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урын алачак! Танышмыйча калмагыз, каналга кушылыгыз! (в переводе с татарского — „В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне создан специальный Telegram-канал. Здесь будут публиковаться интересные и полезные сведения о подвигах наших предков на фронте и в тылу! Присоединяйтесь к каналу!“)» — в частности, написал Рустам Минниханов.

Руководитель республики также выложил видеоролик, посвященный 80-летию Победы.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

читайте также
Заработал Telegram-канал, посвященный 80-летию Победы
Заработал Telegram-канал, посвященный 80-летию Победы
#победа в великой отечественной войне #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100