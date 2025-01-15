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Минниханов призвал подписываться на канал «80 лет Великой Победе»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики подписываться на официальный канал «80 лет Великой Победе», посвященный предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Бөек Ватан сугышында Җиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңаеннан махсус телеграм-канал оештырылган. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта һәм тылда кылган батырлыклары турында кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урын алачак! Танышмыйча калмагыз, каналга кушылыгыз! (в переводе с татарского — „В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне создан специальный Telegram-канал. Здесь будут публиковаться интересные и полезные сведения о подвигах наших предков на фронте и в тылу! Присоединяйтесь к каналу!“)» — в частности, написал Рустам Минниханов.
Руководитель республики также выложил видеоролик, посвященный 80-летию Победы.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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