«Вся Россия с вами»: Фазылов выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокусе»

Доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина, руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Татарстан, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!» Ринат Фазылов выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«В первую очередь я хочу выразить соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холл" и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Сегодня вся Россия с вами!», – сообщил он «Татар-информу».

По словам Фазылова, в своей бессильности подчинить Россию и навязать гражданам РФ свои правила миропорядка, организаторы и исполнители теракта перешли черту.

«Они перешли черту, превратившись в настоящих нелюдей, убивающих мирных и безоружных людей, среди которых женщины и дети. Те, кто стоит за этим жестоким преступлением, кто сотворил это злодеяние, понесут самое суровое наказание. Мы в этом уверены», – подчеркнул Фазылов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 115 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.