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«Вся Россия с вами»: Фазылов выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокусе»
Доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина, руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Татарстан, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!» Ринат Фазылов выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
«В первую очередь я хочу выразить соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холл" и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Сегодня вся Россия с вами!», – сообщил он «Татар-информу».
По словам Фазылова, в своей бессильности подчинить Россию и навязать гражданам РФ свои правила миропорядка, организаторы и исполнители теракта перешли черту.
«Они перешли черту, превратившись в настоящих нелюдей, убивающих мирных и безоружных людей, среди которых женщины и дети. Те, кто стоит за этим жестоким преступлением, кто сотворил это злодеяние, понесут самое суровое наказание. Мы в этом уверены», – подчеркнул Фазылов.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 115 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.
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