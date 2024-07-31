«ВСУшники убивали мирных жителей за помощь нашим бойцам»: история контрактника из Казани

Подписать контракт решил во время срочной службы в армии

Ветеран СВО Николай с позывным Сава награжден медалью «За отвагу», есть у него и другие награды. Больше 20 лет он прослужил в спецназе. Он освобождал Донбасс от нацизма – выполнял боевые задачи, эвакуировал раненых, в какой-то момент сам получил тяжелые ранения, которые не позвонили ему продолжить службу. Несмотря на это, Николай – жизнерадостный и улыбчивый человек. Он рассказывает о днях, проведенных в зоне боевых действий, с большим оптимизмом.

Сава говорит, что не задумывался о службе по контракту до тех пор, пока не оказался в числе срочников.

«В 2002 году мне пришла повестка. Призывался я из Иркутска, и меня определили в военную часть в Казани. Я тогда ничего не знал об этом городе, не знал, куда еду. Это был май, мне сказали, что когда мы приедем, там уже яблоки будут расти. Несколько дней мы ехали на поезде, а когда утром я проснулся и посмотрел за окно, увидел, что лежит снег. При этом в Иркутске было 35 градусов жары», – смеется Николай.

А когда новобранцы прибыли в Казань, снег растаял и начался ливень – Николай был в смятении. Однако служба и город ему так понравились, что он остался здесь на 22 года и переезжать точно не планирует.

Боец подписал контракт, ездил в командировки на Северный Кавказ, продвигался по службе, рос профессионально, успел получить высшее образование, обзавелся семьей. Сейчас они с супругой воспитывают двоих сыновей.

«Придет какой-нибудь украинец, увидит, что я взял у вас еду, и убьет меня»

«В начале 2022 года нас отправили на учения, а 24 февраля началась СВО. Мы оказались там в числе первых», – вспоминает Николай.

В зоне боевых действий он пробыл до октября 2022 года. За это время он принял участие в большом количестве сражений.

«Когда мы зашли в Изюм и начали зачистку, некоторые люди очень радовались нам, говорили, что нужно было еще в 2014 году прийти. Кто-то был категорически против. Был случай, когда мы зашли в дом на проверку, досмотрели подвалы, чердаки, чтобы там не прятались враги. Там жил 80-летний мужчина. Мы предложили ему сухпайки, а он отказался, сказал: “Вы завтра уйдете, придет какой-нибудь украинец, увидит, что я взял у вас еду, и убьет меня”. И таких было много», – рассказывает Николай.

В некоторых населенных пунктах до сих пор остались люди, придерживающиеся таких убеждений, утверждает он.

«В Купянске было очень много мирных жителей, которых расстреляли за подозрение в сотрудничестве с нашими бойцами», – добавил ветеран.

«Мы только забежали в дом – началась стрельба»

Невское, Ягодное, Петропавловское и многие другие города и поселки прошел отряд Савы.

«Я съездил в отпуск домой и 1 сентября снова поехал за ленточку. Выполняя одну из боевых задач, мы дислоцировались в заброшенном здании, там находился наш командный пункт. Стены там были метровой толщины, все было залито бетоном, это был буквально бункер. Когда мы к этому дому приехали, над ним висел беспилотник. Мы успели выгрузиться, схватить рюкзаки и только забежали в дом – началась стрельба. Рядом, в десяти метрах, стоял гараж – только мы до него добегали, тут же бил миномет», – вспоминает боец.

Оттуда нужно было выбираться. Наступил час затишья, а потом по зданию начали стрелять из танка, рассказывает Николай.

«Танк не мог в нас попасть, потому что рядом стояли другие строения. И тогда ВСУ начали разбирать их залпами из танка. По очереди они были по домам, и мы понимали, что медлить нельзя, надо уходить. И вот танк начал попадать по нам. Первый залп, и у нас выбило все двери и окна, но здание устояло, кто-то получил легкую контузию», – рассказал боец.

Вдруг сверху послышался шум – оказалось, противник пустил в ход вертолет.

«Это был уже крайний шаг с их стороны, мы понимали, что нам осталось недолго. С воздуха начали пускать снаряды, и от крыши здания ничего не осталось. Командир сказал, что нужно уходить, пока где-нибудь еще и подлодка не всплыла из какого-нибудь колодца», – смеется Николай.

Бойцы высчитали, когда будут минуты затишья, и вызвали подмогу – к ним подъехали два «Тигра».

«Мы грузились от силы минут пять и только отъехали – здание сложилось», – вспоминает Николай.

Тогда, к счастью, все смогли эвакуироваться, никто не погиб, но были раненые. Они вышли из этого населенного пункта и закрепились в другом.

«Мы не знали, кто нас сейчас накроет: танк или самолет»

«Мы держали оборону, сдерживали натиск противника, нас очень сильно накрывали. Тогда нам удалось удержать населенный пункт», – говорит он.

Во время очередной атаки врага некоторые бойцы получили ранение, и их нужно было доставить в госпиталь.

«Меня посадили за руль “Тигра”, мы собрали раненых и поехали в госпиталь. В этот момент шло наступление. Начали подтягиваться наши танки, летели самолеты. Из этого населенного пункта было две дороги – одна простреливалась украинцами, другая шла в объезд. Первая была кратчайшей, я ее знал, а другую – нет, поэтому я выбрал ту, что мне знакома. И вот мы едем, и тут нам навстречу танк. Я дал по тормозам и прижался к обочине, танк тоже, видимо, испугался и тоже прижался. Быстро разворачиваюсь, и тут летит самолет. Благо оказалось, что он – наш. Но это было так страшно и одновременно смешно: мы не знали, кто нас сейчас накроет – танк или самолет», – смеется Николай.

Бойцы приняли решение поехать по другой дороге и доехали до госпиталя. Николаю позвонили и сказали, чтобы он никуда не уезжал, на следующий день его должны были забрать.

«И вот за мной приехал командир из другого подразделения. У меня было дурное предчувствие, я предлагал ему остаться, к тому же у “Тигра” были пробиты колеса, их приходилось постоянно подкачивать. Но командир сказал, что надо ехать, нас ждали. И мы отправились в путь», – вспоминает он.

Пока бойцы ехали до пункта назначения, увидели, как вдалеке ударили HIMARS: взрыв и поднялся столб дыма.

«У дуба, у которого я припарковался, не осталось ни одного листа, все посносило взрывной волной»

«Мы продолжили путь и доехали до пункта назначения. Я припарковал “Тигр” у высокого толстенного дуба. Решил выйти и поздороваться со знакомым. И тут опять предчувствие – не хотел выходить, но все-таки вышел, поздоровался с приятелем. Пошел назад, и тут вспышка – у меня вся жизнь перед глазами пролетела, все было как в замедленной съемке, потом я почувствовал удар. Меня отбросило взрывной волной. Я упал, моя рука неестественно загнулась. Я не мог ею пошевелить. Мне было и больно, и страшно. Я начал терять сознание, но взял себя в руки, собрался, вколол промедол. Мне было тяжело подняться, я был в полной экипировке, но надо было выбираться. Все, кто был вокруг, были ранены», – рассказывает Николай.

Тогда никто не понимал, что случилось, и только позже он узнал, что по ним ударили из HIMARS.

«Мне сказали, что нужно вывозить раненых, приказали садиться за руль. Медлить было нельзя. “Тигр” был весь покоцанный, а у дуба, у которого я припарковался, не осталось ни одного листа, все попадало от взрывной волны. В итоге приехала другая машина, нас повезли в госпиталь», – вспоминает Сава.

Откуда-то появились силы, может быть на адреналине. Бойцы поехали в госпиталь.

«В пути надо было наложить жгут бойцу, одной рукой я кое-как справился. И вот мы едем дальше, и смотрю, что с ноги начала сочиться кровь. Я нашел аптечку, наложил жгут, кровь остановилась. Все это время меня мучала жажда, очень хотел пить. Я нашел бутылку с водой, а когда начал пить, у меня что-то сзади забулькало. Когда мы доехали до госпиталя, силы меня покинули. Меня занесли на носилках. Оказалось, что у меня одного легкое пробито, второе – с сильным ушибом, взрывной волной сломало руку, в ногу попали осколки», – рассказывает Николай.

«Я чувствовал долг перед Родиной, хотелось вернуться назад»

Руку Николая загипсовали, спустя некоторое время он стал ощущать сильное жжение. Только через два месяца выяснилось, что у него пробило артерию и там образовалась ложная аневризма. Николаю сделали операцию, и сейчас он чувствует себя значительно лучше. Правда, кисть раненой руки частично потеряла чувствительность, не все пальцы двигаются.

«Я чувствовал долг перед Родиной, хотелось вернуться назад, но я не прошел военно-врачебную комиссию. Сейчас я занимаюсь детьми, младший сын ходит в детский сад, старший – в школу. Конечно, продолжаю держать связь с сослуживцами, боевыми товарищами. Встречаемся, когда они приезжают в отпуск», – поделился он.

К слову, супруга Николая тоже носит погоны, она майор УФСИН. Она очень гордится мужем и даже стала участницей фотопроекта «Жена героя». Их дети растут настоящими патриотами. Ну а как иначе? С такими родителями любовь к Родине – в крови.