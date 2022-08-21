ВСУшники бежали, побросав боеприпасы: Кадыров объявил о полном освобождении поселка Пески

Поселок Пески в ДНР был полностью зачищен от украинских военных. В скором времени его полностью разминируют, и население сможет вернуться к обычной жизни. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов» <...> На очистку уйдет немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь», — заявил Кадыров.

Он напомнил, что благодаря освобождению Песков союзники смогли отбросить украинские подразделения еще на несколько километров от подступов к Донецку, и отметил, что спецоперация движется по плану с минимальными рисками для гражданского населения и инфраструктуры.

Ранее Кадыров поделился с подписчиками, почему Президенту Украины Владимиру Зеленскому бесполезно объявлять кровную месть.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За время ее проведения союзники полностью освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.