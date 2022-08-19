Кадыров объяснил, почему Зеленскому бессмысленно объявлять «кровную месть»

Президент Украины Владимир Зеленский — заложник Запада, который выполняет чужие приказы. Поэтому его агрессию бессмысленно сдерживать «кровной местью», полагает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его», — объяснил он в своем Telegram-канале.

Кадыров сравнил Зеленского с кроликом, которого добровольно посадили в клетку и растят на мясо и шкурку западные лидеры. «И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — добавил он.

Ранее глава Чечни посоветовал Западу «не ломать зубы» в противостоянии с Россией, а дружить с ней.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За время ее проведения союзники полностью освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.