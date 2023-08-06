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ВСУ взяли ответственность за атаки на Чонгарский и Генический мосты
Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом — Чонгарскому и Геническому. Об этом со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает ТАСС.
«Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения — Чонгарский и Генический автомобильные мосты», — отмечается в сообщении.
Об ударах ранее рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Как позднее отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, повреждения получили два моста: через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ и Арабатскую стрелку, а также через пролив Чонгар, соединяющий Херсонскую область и Крым. При атаке противник выпустил по гражданским конструкциям 12 крылатых ракет Storm Shadow. Пострадал один человек – водитель легкового автомобиля.
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