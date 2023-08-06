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Происшествия 6 августа 2023 16:11

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма

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Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО», – указал он в телеграм-канале.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, начинаются ремонтные работы.

Как указано в сообщении, временно проезд осуществляется через пункты пропуска Армянск и Красноперекопск.

#Крым #бпла #всу
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