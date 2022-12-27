ВСУ усиливают наемниками и опытными бойцами группировки в районе Кременной и Сватова

ВСУ продолжают усиливать военные группировки в районе Кременной и Сватова. При этом дополнительные подразделения в основном состоят из бойцов, прошедших обучение за рубежом, и иностранных наемников, рассказал в эфире канала «Россия-24» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы отмечаем переброску и усиление вооруженных формирований Украины как под Кременной, так и на сватовском направлении», — поделился военный, ссылаясь на данные разведки.

Ранее он уже сообщал, что ВСУ перебрасывает к Кременной штурмовые группы.