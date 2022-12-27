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Политика
27 декабря 2022  10:05

В Народной милиции ЛНР рассказали, что ВСУ перебрасывает к Кременной штурмовые группы

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ВСУ перебрасывает в район Кременной (ЛНР) штурмовые группы, чтобы восполнить потери. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

«В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские подразделения понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны, им пришлось откатиться на ранее занимаемые позиции для перегруппировки. 

«На данный момент идет перегруппировка и восполнение потерь», — сказал офицер, ссылаясь на сведение разведки.

Также, согласно имеющимся разведданным, ВСУ после восполнения потерь могут возобновить наступление на данном участке фронта, добавил Марочко.

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