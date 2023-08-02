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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ в Черном море
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, сообщают в Минобороны России.
Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, отметили в ведомстве.
Накануне «Татар-информ» рассказывал, что ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. В результате все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
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