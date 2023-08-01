Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, сообщают в Минобороны России.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в настоящее время корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.

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