ВСУ потеряли три танка и пять БМП при неудачном прорыве в Херсонской области

ВСУ атаковали союзные силы в районе Борозенского, пытаясь вклиниться в стык между подразделениями. Однако прорыв оказался неудачным, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты попытались с помощью тактических групп при поддержке танков прорваться в стык наших подразделений в направлении Борозенское, получили отпор и отступили на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, на Андреевском направлении в плен попали два офицера ГУР. Стремоусов пообещал опубликовать видео с их допроса.

Ранее замглавы администрации заявил, что наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось.