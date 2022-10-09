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Ру Тат
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Политика
9 октября 2022  13:33

Стремоусов: Украинское наступление на Херсонском направлении захлебнулось

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Украинские войска не могут развить свое наступление на херсонском направлении. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов

«На Херсонском направлении, как всегда, без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.

Ранее Стремоусов рассказывал, что Киев собрал на херсонском направлении очень большое количество техники производства стран НАТО, но их натиск удается сдерживать.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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