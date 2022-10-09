Стремоусов: Украинское наступление на Херсонском направлении захлебнулось

Украинские войска не могут развить свое наступление на херсонском направлении. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«На Херсонском направлении, как всегда, без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.

Ранее Стремоусов рассказывал, что Киев собрал на херсонском направлении очень большое количество техники производства стран НАТО, но их натиск удается сдерживать.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.