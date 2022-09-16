ВСУ попали в тактическое окружение на херсонском направлении — администрация области

Украинские военные оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что из-за поднявшегося уровня воды в реке Ингулец подразделения противника оказались отрезаны от основных сил и находятся в бедственном положении.

«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде», — объявил он.

Напомним, что накануне союзные силы отразили атаку на Херсон со стороны Черного моря.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили ЛНР и большую часть территории Донецкой народной республики. Также под контроль ВС РФ перешла Херсонская область и приазовская часть Запорожской.