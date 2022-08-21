ВСУ атаковали военный аэродром в Севастополе — удар отражен

Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе. Однако все цели были перехвачены системой ПВО, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Накануне комплексы противовоздушной обороны отразили несколько ударов ВСУ по Крыму и Севастополю, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Союзные силы уже освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики. За это время приграничные территории России не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.