В Крыму и Севастополе системы ПВО отразили несколько атак за вечер – видео

В Севастополе вновь работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Он призвал жителей поменьше снимать и выкладывать видео с работой систем ПВО и сохранять спокойствие. Никаких деталей глава региона не уточнил.

Уже второй раз отработала система ПВО в Крыму в районе поселка Оленевка – об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Чуть раньше сегодня о срабатывании систем сообщал глава полуострова Сергей Аксенов. «Пострадавших и повреждений нет… Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— написал он.

Несмотря на призывы глав регионов, пользователи активно публикуют в соцсетях видео с работой систем ПВО.

Отметим, что в Крыму и Севастополе, как и в ряде приграничных российских регионов, сохраняется высокий уровень террористической угрозы из-за обстрелов ВСУ.