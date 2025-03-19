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СВО 19 марта 2025 12:58

ВСУ атаковали энергообъект на Кубани после решения о временном прекращении ударов

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Киев через несколько часов после завершения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа атаковал тремя дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская, сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате удара произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв. м. В настоящее время осуществляется тушение пожара.

#минобороны рф
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