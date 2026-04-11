Вступило в силу объявленное Путиным пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин

Россия прекратила боевые действия на время объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Оно вступило в силу в 16 часов 11 апреля по московскому времени и будет действовать до конца дня 12 апреля.

Ранее российский лидер дал указания министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову на время остановить боевые действия на всех направлениях.

При этом войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны противника.

При анонсировании перемирия в пресс-службе Кремля выразили надежду, что украинская сторона последует примеру России. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова действовать зеркально.