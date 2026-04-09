Руc Тат
16+
СВО 9 апреля 2026 22:15

В России объявили пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

В России объявили пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля
Фото: © «Татар-информ» ​

Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны противника

Российская Федерация исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ, отмечается в сообщении.

#СВО #пасха
В топе
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
Новости партнеров