В России объявили пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны противника

Российская Федерация исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ, отмечается в сообщении.