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Ру Тат
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15 мая 2021  09:56

Вступили в силу новые правила использования WhatsApp

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Начали действовать меры, направленные против тех пользователей мессенджера WhatsApp, которые не согласились с его новыми условиями конфиденциальности.

Ранее WhatsApp предупредил, что с 15 мая начнет блокировать звонки и сообщения юзеров, не согласившихся с его новой политикой. Сначала мессенджер заблокирует им доступ к чатам и звонкам, сообщало издание Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Некоторое время такие пользователи смогут звонить и отправлять сообщения только в том случае, если с ними свяжутся другие юзеры. Затем они лишатся и этой возможности, а также перестанут получать уведомления о входящих сообщениях.

Ограничения будут вводиться постепенно, в течение нескольких недель. При этом удалять учетные записи несогласных пользователей не планируется, подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее WhatsApp ввел новые условия конфиденциальности. Согласно им, с 15 мая данные о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей будут передаваться социальной сети Facebook, которой принадлежит мессенджер. После этого Роскомнадзор предупредил российских юзеров о недостаточном уровне защиты персональных данных в этом приложении. 

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