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Ру Тат
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13 мая 2021  04:10

Роскомнадзор предупредил о недостаточной защите персональных данных в WhatsApp

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Роскомнадзор предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточном уровне защиты персональных данных в этом приложении. 

«<...> начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. <...> Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС

При этом в Роскомнадзоре напомнили о разнице между национальными стандартами хранения и обработки персональных данных. «Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, <...>», — добавили в ведомстве.

Ранее WhatsApp установил новые условия конфиденциальности. Согласно им, данные о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей окажутся переданы социальной сети Facebook.

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