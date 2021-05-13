Роскомнадзор предупредил о недостаточной защите персональных данных в WhatsApp

Роскомнадзор предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточном уровне защиты персональных данных в этом приложении.

«<...> начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. <...> Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

При этом в Роскомнадзоре напомнили о разнице между национальными стандартами хранения и обработки персональных данных. «Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, <...>», — добавили в ведомстве.

Ранее WhatsApp установил новые условия конфиденциальности. Согласно им, данные о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей окажутся переданы социальной сети Facebook.