«Вступили в армию Победы»: в зону СВО из Нурлата убыла группа контрактников

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Очередная группа добровольцев из Нурлата подписала контракты с Министерством обороны РФ и направилась на сборный пункт Казани, откуда и убыла в зону спецоперации. Всего за текущую неделю из нурлатского военкомата в зону специальной военной операции по контракту ушли более десяти человек. Среди них есть как нурлатцы, так и жители Томской, Иркутской, Свердловской, Ульяновской областей и других регионов России.

Сегодня ранним утром на службу из Нурлата отправились восемь контрактников, в том числе — Алексей и Александр из Иркутской области. Нурлат для подписания контракта они выбрали неслучайно.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Решение отправиться на спецоперацию принял после того, как там погиб мой старший брат. Я должен продолжить его дело, чтобы победить неофашистов. Начал обзванивать военкоматы нашей области, но вразумительного ответа нигде не получил, да и по разговорам других контрактников понял, что на оформление документов у них уходило по десять дней, а то и две недели. По совету знакомого обратился на горячую линию военкомата Татарстана, направили сюда, в ваш город. Буквально за три-четыре часа прошли медкомиссию, сотрудники военкомата очень компетентные, все быстро оформили», — заявил 32-летний Алексей.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

На вопрос, кем именно хочет служить, иркутянин ответил: «Если не возьмут в операторы беспилотных летательных аппаратов, то обязательно буду проситься в штурмовики».

Друг Алексея Александр, будучи главой семьи с четырьмя детьми, также выбрал нурлатский военкомат. К тому же, по словам бойца, 100 тыс. рублей, выделяемые от района сразу же после подписания контракта, дают возможность до отправки в зону боевых действий купить необходимые вещи.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

А бойца Никиту из Томска при выборе региона для подписания контракта в Татарстане привлек выбор предлагаемых военных специальностей.

«Я профессиональный стрелок в звании сержанта, служил в ОМОНе, поэтому хотел бы и на спецоперации выполнять такие же обязанности. Именно в Татарстане мне предложили подходящую вакансию, поэтому приехал сюда», — пояснил он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В торжественной обстановке произнесли напутственные речи сотрудники военкомата и исполкома района, родные, близкие, друзья.

«Вы настоящие герои, которые в непростое время сделали мужественный шаг, встав на защиту Родины. Как военный комиссар призываю быть бдительными, беречь себя, четко выполнять поставленные боевые задачи», — сказал военком района Загир Абдуллин.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Его заместитель Резимя Зардинова обратилась к родным и близким контрактников. «Военные реалии таковы, что не всегда у ребят бывает возможность выйти на связь, поэтому запаситесь терпением. По всем вопросам вы можете обращаться к нам, в военкомат, в исполком района, в Фонд „Защитники Отечества“. Словом, вы остаетесь под защитой государства, а ваша задача — быть надежным тылом для наших бойцов», — отметила она.

Среди тех, кто подписал контракт, оказался и нурлатец Рамиль с позывным Афган. По его словам, отсутствие опыта срочной службы не стало для него помехой. «Зато есть неплохие навыки в стрельбе, остальному научусь. Мы росли на примере героизма наших дедов, которые победили фашизм, настало наше время повторить их подвиг», — поделился он своим пониманием текущей ситуации.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Вернуться живыми, здоровыми и с победой — не просто просьба, а приказ от всех родных, которые остаются вас ждать здесь. Служите достойно, берегите себя», — пожелала бойцам мать одного из контрактников.

Ее сын Раиль давно хотел вступить в российскую армию по примеру двоюродного брата, который служит с начала частичной мобилизации. И если раньше родственники отговаривали от службы по контракту и их доводы представлялись ему убедительными, то после начала боевых действий в Курской области он, по собственному признанию, не смог больше ждать.

Военный комиссар района, вручая контрактникам пакеты с сухим пайком, пожелал им достойной службы. Перед тем, как сесть в автобус, бойцы сделали общее фото на память.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру