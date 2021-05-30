Вступил в силу новый регламент выдачи загранпаспортов в России

С сегодняшнего дня вступил в силу новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России, определенный приказом Министерства внутренних дел РФ от 31 марта.

Согласно новации, при любом обращении время ожидания в очередях не должно превышать 15 минут (раньше при предварительной записи и получении паспорта оно не превышало пяти и десяти минут соответственно).

В помещениях, где выдаются паспорта, должны быть размещены стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов для получения услуги.

Сроки оформления документа остались прежними: при обращении за госуслугой в регионе регистрации по месту жительства один месяц, а в другом субъекте — три месяца.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился — документы так же, как и раньше, будут получать в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.