Захарова опровергла сообщения об изменении порядка оформления загранпаспортов

Сообщения об изменении порядка оформления загранпаспорта для граждан России, проживающих за пределами страны, которые появились в СМИ, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло», — отметила Захарова.

По ее словам, ложные сообщения появились из-за невнимательного изучения нового административного регламента МВД по оформлению заграничных паспортов на территории России, который вступает в силу 30 мая.

«Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — отметила представитель МИД.

Захарова уточнила, что при этом при наличии действительного заграничного паспорта не понадобится предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами РФ, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну постоянного проживания.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что проживающим за границей, придется приехать в Россию, чтобы получить загранпаспорт в соответствии с требованиями приказа МВД. Затем сообщение изменили, уточнив, что живущие за границей могут получить загранпаспорт и за пределами России.