Встретили, как национального героя: участник СВО Айдар Сайфутдинов вернулся в Челны

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участника СВО в Набережных Челнах ждали больше года. Родные, друзья, близкие – все, кто молился и надеялся, стояли у трапа с цветами, воздушными шарами и не могли сдержать слез. Айдар Сайфутдинов с позывным Якты («Светлый» в переводе с татарского) ступил на родную землю после долгого лечения. Он потерял обе ноги на передовой, подорвавшись на мине, но сумел выстоять и вернуться.

Торжественная встреча прошла в аэропорту под звуки оркестра. Айдар сделал первые шаги в протезах. Для него пели любимую песню – «Родина-Мать». Именно ее он просил включить жену, когда вернется домой.

«Я нахожусь под сильным впечатлением, – признался ветеран. – Мне сложно подобрать слова. Я не был на Родине больше года... Даже не мог представить, что встреча будет такой. Я не герой. Я обычный солдат, который защищал свою страну».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Айдар не знал, сколько человек приедет встречать его. Увидев десятки родных и друзей, был растроган.

«Даже не знал, что у меня столько родственников, – с улыбкой сказал он. – Очень приятно, что приехали и друзья».

Среди встречающих был и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Впервые он увидел бойца в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, куда приехал навестить раненых.

«Подошел, спрашиваю: «Как звать? Откуда?» – вспоминает мэр. – Оказалось, земляк. Тогда я сказал: «Подлечивайся, Айдар. Обязательно увидимся». И вот – встретились».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рядом с Айдаром – его супруга Мария. Целый год она ждала этого момента. И сделала все, чтобы исполнить обещание, данное мужу в госпитале.

«Когда Айдару было тяжело, он сказал: «Пообещай, что, когда я вернусь и сделаю первые шаги, будет звучать «Родина-Мать». Я не могла не сдержать обещание, – рассказала Мария сквозь слезы. – Вернуться домой – в этих словах так много… Мы справились только благодаря поддержке родных».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мария и Айдар не понаслышке знают, что такое выстоять. После ранения, полученного 13 июня 2024 года на берегу Днепра, были месяцы боли, реабилитации, бессонных ночей и ежедневной борьбы.

Сейчас у ветерана – орден Мужества, медали «За воинскую доблесть» и «За заслуги перед Республикой Татарстан». А главное – огромная любовь родных. Они приехали из Альметьевска и Набережных Челнов, чтобы встретить его.

«Мы волновались, очень переживали, – делится родственница Минзифа Зарипова. – Целый год ждали этого дня».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Встала в три утра, приготовила трубочки – его любимое лакомство, – рассказывает тетя Эльвира Байрашева. – Я всегда ему их посылала – даже на фронт. Мы его очень любим».

Среди встречающих – бабушка Айдара Аркая Сайфутдинова, которая растила внука до десяти лет: «Приехала с хорошим настроением. Год не видела сына-внука. Сегодня – самый счастливый день».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Отцу бойца Фанису Сайфутдинову тяжело говорить – голос дрожит, глаза на мокром месте: «Всю ночь не спал… Встретить своего Героя – это не передать словами. Главное – он живой».

Рядом с семьей – подруги, соседи, друзья. Все они тоже прошли через этот год ожидания. «Очень волнительно. Мы готовились. Этот год был тяжелым», – говорит Лилия Шарифуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Айдар планирует отправиться в деревню Якты Куль – Светлое Озеро в Заинском районе. Именно в честь этой деревни он и выбрал себе позывной. Там – его корни. Там – его свет.

И сегодня, несмотря на испытания, он снова дома. Шагает – пусть на протезах – с улыбкой и достоинством. С ним – его семья, его любовь и его Родина.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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