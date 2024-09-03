«Встречи с населением важны и нужны»: автобусный марафон приехал в Тюлячи

Предпоследняя встреча в рамках автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет» прошла в районном Доме культуры в селе Тюлячи. Спикеры приехали к тюлячинцам, чтобы обсудить их идеи и предложения и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи стали заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, советник генерального директора Казанского жирового комбината Михаил Сыровацкий и руководители района. Модератором выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Марат Ахметов отметил, что встречи с населением очень важны. «Встречи, безусловно, востребованы, чтобы лучше знать запросы, пожелания и просьбы народа», — сказал он.

Руководитель района Назип Хазипов рассказал о вкладе муниципального образования в успех специальной военной операции, поблагодарив неравнодушных граждан за их помощь.

Жители Тюлячей сформулировали свои предложения. В частности, они попросили завершить ремонт здания центральной районной больницы и капитально отремонтировать старое здание Тюлячинской средней общеобразовательной школы.

Перед началом встречи участники марафона посетили ряд социальных учреждений. Среди них — Тюлячинский детский сад №1. Он был открыт в 2007 году и рассчитан на 140 мест. В дошкольном образовательном учреждении работают шесть разновозрастных групп, их посещают 115 воспитанников, детей обучают 11 педагогов. Здесь созданы все условия для свободного общения на обоих государственных языках. Практически все педагоги — люди с высшим образованием, владеющие татарским и русским языками.

Делегация побывала и в Тюлячинской средней школе. Основной блок школы возведен в 1978 году, в 1999 году построен пристрой. В 2023-м введен в эксплуатацию блок Б мощностью на 250 учащихся. Сейчас в 40 классах обучаются 772 ученика.

Помимо этого, гости посетили молодежный центр «Киләчәк», который открылся 14 февраля 2024 года. Новый молодежный центр объединил в себе учреждения дополнительного образования детей, молодежные организации и общественные объединения. Общая площадь здания — 2942,6 кв. метра, оно может вмещать до 350 человек.

Благодаря новому зданию у молодежи появилось свое пространство для проведения встреч, лекториев, киберпространство, два танцевальных зала, актовый зал на 109 человек, детская комната для детей от полутора лет, а также сеть творческих мастерских.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.