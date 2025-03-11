Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии украинская делегация начала встречу с представителями Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского МИД.

Было опубликовано видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, среди которых – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров.

Ермак и Сибига прибыли на встречу в официальных костюмах.

Переговоры проходят в городе Джидде. Американскую сторону представляют государственный секретарь Марко Рубио и советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.