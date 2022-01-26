Встреча советников лидеров «нормандской четверки» в Париже продлилась более восьми часов

Переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — завершились в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство во Франции.

Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран «нормандского формата», организованная в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часа.

Россию на переговорах представлял заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак, Францию — дипломатический советник Президента Эммануэль Бонн, Германию — внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, а Украину — глава офиса Президента Андрей Ермак, отмечает РИА Новости.

Предполагается, что Дмитрий Козак подведет итоги состоявшейся беседы на пресс-конференции в резиденции посла России в Париже.

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для деэскалации ситуации вокруг Украины. Разговор с главой российского государства состоится уже в пятницу на этой неделе.