Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Президент [Французской] Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с Президентом Путиным и Президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Европейского Союза, беспокоящиеся о своей безопасности», — сказано в коммюнике Елисейского дворца.

«Мы обеспокоены, мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности», — подчеркнули в администрации французского лидера в разговоре с Agence France-Presse.

Кроме того, в Елисейском дворце подтвердили организацию встречи в «нормандском формате» на уровне политических советников в Париже завтра, 26 января, отмечает РИА Новости.

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что НАТО усилит присутствие в Восточной Европе из-за «наращивания сил России на Украине».