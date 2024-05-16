«Встреча с героем»: в Менделеевске отец школьника рассказал классу о службе на СВО

В химико-технологическом лицее Менделеевска состоялась встреча с военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Сейчас боец приехал в родной город в краткосрочный отпуск. Это папа ученика Артема, он учится в этой школе.

У лицеистов была возможность побеседовать с участником исторических событий современной России. Гость поделился с ребятами чувствами, которые охватывают каждого бойца, когда получают весточки от родных или письма от совсем незнакомых им детей, написанные от души и с пожеланиями скорейшей Победы над неонацистами.

Ребята задали гостю много вопросов, их интересовало всё: начиная с того, где живут и как питаются солдаты на «линии огня», до реакции на детские письма.

В завершение мероприятия учащиеся пожелали солдату крепкого здоровья, благополучной службы и скорейшего возвращения домой, вручили собранную общими силами гуманитарную помощь, письма для военнослужащих.

«Мы всегда встречаем папу Артема с радостью. Он рассказал ребятам о жизни в полевых условиях, о том, как бойцам привозят продукты и пожелания от ребят. Весь класс с интересом слушал рассказ, задавали вопросы, особенно мальчики. Для них это отличный пример мужества и смелости», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для реабилитации бойцов в Менделеевск завезли новые тренажеры.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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