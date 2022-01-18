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Общество
18 января 2022  09:46

Встреча Путина с олимпийцами состоится в онлайн-формате

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Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с олимпийской сборной России в онлайн-формате. Мероприятие пройдет 25 января — перед отъездом спортсменов в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета страны.

«Встреча с Путиным планируется в онлайн-формате 25 января», — отмечается в сообщении.

Зимние Игры в Пекине стартуют 4 февраля и завершатся 20-го числа.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что подготовка визита Путина на открытие Олимпиады продолжается, однако она ведется в довольно сложных условиях.

#Владимир Путин #олимпиада в Пекине
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