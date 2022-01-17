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Ру Тат
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Официальная хроника
17 января 2022  13:14

Песков прокомментировал вероятность отмены поездки Путина на открытие пекинской Олимпиады

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Подготовка визита Президента РФ Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекине продолжается, но готовится она в весьма сложных условиях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также выразил надежду на то, что несмотря на эпидситуацию, поездка пройдет по плану, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что китайская сторона предпринимает максимум усилий для обеспечения санитарной безопасности состязаний. 

Представитель московского Кремля добавил, что формат переговоров, которые состоятся в Китае, пока не определен. «Мы пока не знаем. Мы готовимся к полноформатным переговорам», — сказал Песков.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В церемонии открытия Игр планирует принять участие Президент России Владимир Путин. 

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь ранее заявлял, что Китай надеется на успешное проведение соревнований, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #олимпиада #коронавирус
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