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Политика
11 апреля 2022  11:51

Встреча Путина с канцлером Австрии пройдет без журналистов

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На переговорах Президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером не будет журналистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского МИД Александра Шалленберга.

В дипмиссии отметили, что пресс-конференции по итогам встречи тоже не планируется.

«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», - сказал Шалленберг на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Австрийский канцлер приедет на переговоры после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом он собирается помочь мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Приезд Нехаммера станет первым визитом страны — члена ЕС в РФ с момента начала специальной военной операции 24 февраля.

 

#Владимир Путин #Австрия #переговоры
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