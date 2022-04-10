Канцлер Австрии планирует прибыть в РФ для переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует завтра прибыть в Москву, чтобы встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство федерального канцлера.

«Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку», — ответили в ведомстве на запрос издания.

Впервые информация о визите Нехаммера в Россию появилась в газете Kronen Zeitung. Она сообщала, что австрийский канцлер прибудет на переговоры после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В окружении канцлера отметили, что Нехаммер планирует таким образом помочь мирному урегулированию конфликта на Украине.

Если он действительно прибудет в Москву, это станет первым визитом страны — члена ЕС в Россию с начала специальной военной операции на Украине.