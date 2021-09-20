Встреча Путина с главой ЦИК переносится из-за трагедии в Перми

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что из-за трагедии в Пермском университете ее встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным оказалась перенесена. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня должна была состояться встреча с Президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах график президента тоже сдвинулся, в Пермском крае, вы знаете», — пояснила Памфилова в информцентре ЦИК.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча Путина с главой Центральной избирательной комиссии назначена на 12.00 по московскому времени. Она должна была состояться в режиме видеоконференции.

Сегодня, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали стрелка. В результате нападения погибли шесть человек, еще 24 были ранены.

Как сообщало ИА «Татар-информ», устроивший стрельбу в своих записках упоминал трагические события, произошедшие в казанской гимназии №175.