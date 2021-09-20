Путин проведет встречу с главой ЦИК по итогам выборов в полдень

Владимир Путин планирует пообщаться с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой по результатам выборов в Госдуму в 12:00 по московскому времени, рассказал член ЦИК Павел Андреев. Об этом сообщает ТАСС.

«В 12:00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии с Президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12:00», – сказал Андреев.

Он отметил, что оглашение предварительных результатов выборов будет перенесено на 14:00.

Выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. В те же дни проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.